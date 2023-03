Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bisher keine Klärung möglich - Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Bereits am 30.01.2023 kam es in Nohra zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Während die Fahrerin eines VW von Weimar kommend in Richtung Erfurt unterwegs war, kam auf der B85 aus Richtung Autobahn ein Transporter. Beide Fahrzeuge befuhren annährend ungebremst den Kreuzungsbereich, wo es folglich zur Kollision kam. Aufgrund der Schwere des Aufpralles kippte der VW-Transporter um. Beide Fahrzeuglenker wurden durch den Unfall verletzt; an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt konnte noch nicht ermittelt werden, wer den Unfall verursacht hat. Sowohl die 36-jährige Fahrerin des VW, als auch der 33-jährige Transporter-Fahrer gaben an bei "grün" gefahren zu sein. Zur abschließenden Sachbearbeitung sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall am Montag, den 30.01.2023, gegen 15:45 Uhr gesehen haben. Hinweise bitte an die PI Weimar unter 03643 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

