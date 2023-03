Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlenes Fahrrad gefunden

Weimar (ots)

Nach Hinweisen von Bürgern stießen Beamte der PI Weimar am Sonntagabend auf ein entsorgtes Fahrrad in der Röhrstraße. Der Zustand des "Diamant"-Rades, lässt den Schluss zu, dass es sich aber mit Nichten um eine Schrottentsorgung durch den ehemaligen Eigentümer handelte. Vielmehr wird vermutet, dass das Rad durch unbekannte Täter entwendet und sich dessen in der Folge am Auffindeort wieder entledigte wurde. Das Rad wurde sichergestellt. Vermisst hat es bisher niemand.

