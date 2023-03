LPI-J: Eigentümer gesucht

Jena (ots) - Am Sonntagmorgen wurde in der Stadtrodaer Straße ein Geländefahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,71 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Nissanfahrer muss sich jetzt einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen. Rückfragen bitte an: ...

mehr