Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche

Jena (ots)

Erneut haben sich mehrere Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu zwei verschiedenen Mehrfamilienhäuser verschafft und dort Kellerboxen angegriffen. Ein 55-jähriger Bewohner des Spitzweidenweg 19 traf am frühen Samstagmorgen im Kellerbereich auf zwei unbekannte männliche Personen, nachdem er Geräusche im Haus wahrgenommen hatte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter in unbekannte Richtung flüchten. Inwieweit die Täter schon Beute machen konnten ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen. In der Rathenaustraße haben sich unbekannte Täter vermutlich über eine nicht sachgemäß verschlossene Seitentür Zutritt zum Objekt verschafft und aus einem Kellerabteil einen Rucksack im Wert von 100,00 Euro entwendet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Jena unter der 03641-810 entgegen.

