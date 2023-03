Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Dieseldieb auf frischer Tat ertappt

Mitarbeiter eines Betriebes in Ottendorf legten sich nach vorrausgegangenen Dieseldiebstählen am Samstagabend auf die Lauer. In den späten Abendstunden erschien ein 42jähriger Tatverdächtiger mit seinem Pkw vor Ort. Nachdem er sich unberechtigt Zutritt zum Gelände verschafft hatte, betankte er seinen Pkw und mitgebrachte Kanister. Jetzt wurde er vor Ort gestellt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Beute vor Ort wieder an die Berechtigten übergeben.

