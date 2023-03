LPI-J: Graffiti-Täter auf frischer Tat ertappt

Weimar (ots) - Unbekannte Täter hebelten am Freitagmorgen gegen 3 Uhr in der Röhrstraße in Weimar die Eingangstür eines Verbrauchermarktes auf. Im Anschluss gelangten sie gewaltsam in den dortigen Paketraum sowie in den Kassenbereich. Es wurden Briefmarken und Tabakwaren im Gesamtwert von 450 Euro erbeutet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

