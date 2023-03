Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufbruch der Milchtankstelle

Weimar (ots)

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände der freistehenden Milchtankstelle im Klosterweg in Schoppendorf. Hier brachen sie drei Warenautomaten auf und entnahmen Bargeld in Höhe von 200 Euro. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Ein Zusammenhang mit dem Automaten-Aufbruch in Göttern kann nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell