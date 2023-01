Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Falsche Telekom-Mitarbeiter klauen Schmuck

Viersen (ots)

Am Donnerstag gegen 10 Uhr haben zwei Männer, die sich als Mitarbeiter der Telekom ausgaben, einer 88-Jährigen in Viersen Schmuck gestohlen. Die beiden klingelten an der Haustür, als die alte Dame gerade allein zu Hause war. Ihr Vorwand war, Einstellungen am Fernsehprogramm vornehmen zu müssen. Dafür wollte einer der Männer gemeinsam mit der 88-Jährigen das Fernsehprogramm durchgehen, während sein "Kollege" im Keller die Einstellungen vornehme. Nach knapp zehn Minuten verließen die beiden Männer die Wohnung wieder, die Dame stellte dann fest, dass im Schlafzimmer Schubladen geöffnet und der Schmuck gestohlen worden war.

Sie beschreibt die Männer als beide zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, dunkel gekleidet. Beide hatten weder Bart noch Brille und sprachen akzentfrei Deutsch.

Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise: Sind Personen dieser Beschreibung am Donnerstag noch anderswo in Viersen aufgefallen? Bitte melden Sie sich dann unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei. /hei (106)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell