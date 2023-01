POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Grefrath (ots) - Am 26.01.2023 hat es zwischen 13.30 Uhr und 18.55 Uhr einen Einbruch in ein Reihenhaus auf dem Brocksteg in Grefrath gegeben. Unbekannte Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise durch ein rückwärtiges Fenster in das Objekt. Die Tatverdächtigen durchwühlten mehrere Wohnräume und entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand Schmuck und Bargeld. ...

