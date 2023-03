Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eier-Automat aufgebrochen

Weimar (ots)

Am Samstagabend um 23:15 Uhr nahm ein Anwohner der Dorfstraße in Göttern Hebelgeräusche im Außenbereich wahr. Daraufhin verließ er das Haus, um nachzuschauen. Dabei stellte er drei dunkel gekleidete, männliche Personen fest, welche sich an dem dortigen Eier-Automaten zu schaffen machten. Alle drei trugen blaue OP-Masken. Die Täter wurden auf den Zeugen aufmerksam und rannten zu einem in der Nähe geparkten Fahrzeug, mit welchem sie Richtung Magdala flüchteten. Beutegut konnten die Täter nicht erlangen. Der Sachschaden an dem aufgebrochenen Automaten beträgt 2000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell