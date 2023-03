Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

Apolda (ots)

Am 04.03.2023 touchierte der Fahrer eines schwarzen Pkws gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des Glockenhofcenters im Ernst-Thälmann-Ring in Apolda einen blauen geparkten Dacia Duster und flüchtete anschließend vom Unfallort. Ein Augenzeuge, welcher den Verkehrsunfall von seinem Balkon aus beobachtete, verständigte die Polizei. Am Dacia entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Vor Ort fanden die Beamten Fahrzeugteile vom Unfallverursacherfahrzeug. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell