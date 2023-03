LPI-J: Wieder betrügerische Anrufe und Nachrichten

Apolda (ots) - Am Freitag, 03.03.2023 griff gegen 15:45 Uhr im Kurpark Bad Sulza ein alkoholisierter deutscher Mann vor den Augen mehrerer Passanten seine Exfreundin an, würgte diese und schlug ihr mehrfach ins Gesicht. Durch das beherzte Eingreifen eines Augenzeugen ließ der Mann von der Frau ab, sodass diese sich in Sicherheit bringen konnte. Jedoch wurde nun der Helfer Opfer mehrerer körperlicher Angriffe durch den ...

mehr