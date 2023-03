Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Regionalligapunktspiel FC Carl Zeiss Jena gegen den FC Rot Weiß Erfurt am 04. März 2023

Jena (ots)

Am heutigen Samstag, den 04. März 2023, fand das Regionalligapunktspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot Weiß Erfurt statt. Das Thüringenderby war mit 7.300 Zuschauern, darunter 600 Sympathisanten der Gastmannschaft, ausverkauft. Schon im Vorfeld der Begegnung fielen einige Anhänger der Heimmannschaft negativ auf. (wir berichteten) Im Rahmen der Einlasssituation gab es auf weder bei den Heim- als auch den Gästefans Zwischenfälle.

Das Spiel verlief mit mehreren Störungen und Verstößen gegen verschiedene Rechtsnormen.

Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit wurden mehrfach pyrotechnische Erzeugnisse aus dem Bereich der aktiven Heimfanszene gezündet. Überdies war das Spiel über den gesamten Verlauf mit Becherwürfen aus Richtung der Nordtribüne begleitet. Der installierte Fangzaun unterband hierbei, dass die Wurfgegenstände auf das Spielfeld gelangten. Auch überstiegen insgesamt sechs Anhänger der Gastmannschaft den Zaun des Gästeblocks und begaben sich in den sogenannten Pufferblock. Durch Intervention des Sicherheitsdienstes sowie dem Stadionsprecher wurde Weiteres unterbunden. Auch kam es unter den Gästefans, noch während der Begegnung, sowie auch unter den Heimfans zu körperlichen Auseinandersetzungen. Beim Abgang der Spieler durch den Spielertunnel kam es kurzzeitig zu einem Tumult durch Heimfans, bei welchen in der Folge ein Vereinsordner körperlich attackiert wurde. Dieser erlitt leichte Verletzungen.

Die Abreise aller Zuschauer verlief im Anschluss weitestgehend störungsfrei. Verbale Provokationen seitens der Heimfans wurden durch polizeiliche Präsenz unterbunden. Während der Abreise kam es im Bereich der Ostplatte zu einem tätlichen Übergriff auf eingesetzte Polizeibeamte. Der Auslöser der Handlungen war eine Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten. In der Folge sympathisierten sich weitere Personen mit dem Beleidiger, welche sodann einen Beamten tätlich angriffen. Zur Unterbindung musste unmittelbarer Zwang angewandt sowie Pfefferspray zum Einsatz gebracht werden. Bei den Tathandlungen wurde ein Beamter verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Die Landespolizeiinspektion Jena konstatiert einen erfolgreichen Einsatz. Trotz einiger Störungen verlief das Spiel weitestgehend im sportlichen Fokus. Insgesamt mussten 20 Strafanzeigen sowie fünf Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt werden.

Die Landespolizeiinspektion Jena erfuhr zur Einsatzbewältigung Unterstützung durch Thüringer sowie Berliner und auch Bayrische Einsatzkräfte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell