Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zu einer rechten Veranstaltung am 03. März 2023 Kahla

Jena (ots)

Am Freitagabend, dem 03. März 2023, sollte eine Veranstaltung der rechten Szene in Kahla stattfinden, welche nicht angezeigt war. Aufgrund dessen erfolgte ein polizeilicher Einsatz der Landespolizeiinspektion Jena. Durch polizeiliche Präsenz bereits in den Nachmittagsstunden konnte die vermeintliche Veranstaltungsörtlichkeit eruiert werden. Im Rahmen der vermeintlichen Anreise potentieller Teilnehmer erfolgten mehrere Identitätsfeststellungen. Da die kontrollierten Personen zum Teil der rechten Szene zuzuordnen waren und einen Teilnahme an der Veranstaltung nicht abwägig war, wurden jeweils Platzverweise ausgesprochen. Die 29 betroffenen Personen der polizeilichen Maßnahme folgten der Weisung, sodass es zu keiner Veranstaltung in der Ortslage Kahla kam. Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten wurden nicht festgestellt. Zur Einsatzbewältigung erfuhr die Landespolizeiinspektion Jena Unterstützung weiterer Thüringer Einsatzkräfte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell