LPI-J: Medieninformation zum einer körperlichen Auseinandersetzung in Bad Berka am 04. März 2023

Jena (ots)

Am heutigen Samstag, den 04. März 2023, findet das Regionalligapunktspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot Weiß Erfurt statt. Bereits im Vorfeld der brisanten Partie konnten mehrere Graffiti mit Fußballbezug festgestellt werden. Darüber hinaus kam es in den frühen Morgenstunden, kurz nach Mitternacht am Samstag, zu einem Aufeinandertreffen von zwei größeren Personengruppen in Bad Berka. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um Anhänger der beiden genannten Fußballvereine. Beim Aufeinandertreffen in der Bahnhofstraße der beiden ca. jeweils 40-köpfigen Personengruppen kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen, zum Teil auch unter Zuhilfenahme von gefährlichen Gegenständen. Die unverzüglich alarmierten Kräfte konnten vor Ort keine Personen mehr feststellen. Jedoch erfolgten Feststellungen von Beteiligten im Nahbereich sowie bei errichteten Verkehrskontrollen. Es wurden mehrere Personalien erhoben. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass die Auseinandersetzung mit Bezug zum Derby stattfand. Die genaue Anzahl der beteiligten Personen ist nicht bekannt. Ebenso ist nicht geklärt, ob es neben zwei bekannten verletzten Personen weitere Verletzte zu beklagen gibt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung kam auch der Polizeihubschrauber sowie ein Fährtenhund zum Einsatz. Die Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruch dauern derzeit noch an.

