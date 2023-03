LPI-J: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Als der Eigentümer eines Fahrrades am Donnerstagvormittag in den Fahrradabstellraum des von ihm bewohnten Mehrfamilienhauses in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf kam stellte er fest, dass die Reifen seines Mountainbikes keine Luft mehr hatten. Ein Versuch, diese aufzupumpen, scheiterte, da die Luft permanent wieder entwich. Unbekannte hatte sich in den Fahrradraum begeben und die Reifen mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Eine ...

mehr