Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Fahrzeugaufbrüchen gesucht

Ratzeburg (ots)

24. Februar 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - Februar 2023 - Lauenburg

Im Februar 2023 kam es bereits zu zwei Fahrzeugaufbrüchen im Bereich der Alten Salzstraße in der Nähe von Lütau.

Am 23.02.2023, gegen 09:00 Uhr stellte eine Frau ihren Ford Focus in der Nähe der B209 auf der "Alten Salzstraße ab und ging anschließend mit ihrem Hund spazieren. Als sie eine halbe Stunde später wieder beim Auto war, stellte sie fest, dass die Scheibe der Beifahrertür zerstört war und ihre Geldbörse samt Geld, Bankkarten und anderen Dokumenten fehlte. Der Sachschaden wird auf 850 Euro geschätzt. Bereits am 08. Februar 2023 wurde zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr ein Skoda Fabia im Bereich eines Feldweges kurz hinter Lütau in Richtung Wangelau aufgebrochen, während die Halterin mit ihrem Hund Gassi war. Hier wurden nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat am 23.02.2023 und am 08.02.2023 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lauenburg unter der Telefonnummer: 04153/ 3071-0 entgegen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Wertsachen im Auto sobald sie dieses auch nur kurz verlassen!

