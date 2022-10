POL-PDWIL: drei verletzte Personen bei Brand eines Lagerfeuers

Berenbach (ots) - Am 30.10.2022 gegen 14:06 Uhr befuhr ein 16-jähriger junger Mann mit seinem Leichtkraftrad die Hauptstraße in Berenbach. Hier kam er infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve zu Fall und kollidierte mit dem Bordstein, an welcher er sodann noch etwa 12 Meter entlangrutschte. Der junge Mann wurde mittelschwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde von der ...

