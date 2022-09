Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: E-Scooter-Fahrer prallt gegen geparktes Auto - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen hat der Fahrer eines E-Scooters die Kollision mit einem geparkten Auto am Montagabend, 26.09.2022, in Weil am Rhein überstanden. Der 19-jährige war gegen 20:40 Uhr in der August-Bauer-Straße aus Unachtsamkeit gegen das Auto gestoßen. Er zog sich eine leichte Kopfverletzung zu, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurde. Sowohl der E-Roller als auch das Auto blieben unbeschädigt.

