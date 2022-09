POL-FR: Waldkirch: Sachbeschädigung an Baustelle - Zeugen besucht

Freiburg (ots) - Am Montagabend, 26.09.2022, gegen 22.30 Uhr wurden in der Emmendinger Straße in Waldkirch mehrere geparkte Fahrzeuge durch einen Unbekannten beschädigt. Offenbar hatte ein dunkel gekleideter Mann, ca. 175 cm groß, welcher einige Worte in russischer Sprache geschrien hatte, die Außenspiegel der am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge mit dem Fuß ...

mehr