Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Vorfahrt missachtet

Etwa 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montag in Blaustein.

Ulm (ots)

Kurz vor sieben Uhr fuhr ein 47-Järiger mit seinem Dacia in der Lautertalsteige in Richtung Kapellenstraße. An der Kreuzung zur Bermaringer Straße missachtete er die Vorfahrt eines 51-Jährigen, der mit seinem Crysler in der Bermaringer Straße Richtung Blaustein unterwegs war. Im Bereich der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen auf 10.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. Im Zweifel: Fuß vom Gas und warten.

