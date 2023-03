Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Exfreundin im Park angegriffen

Apolda (ots)

Am Freitag, 03.03.2023 griff gegen 15:45 Uhr im Kurpark Bad Sulza ein alkoholisierter deutscher Mann vor den Augen mehrerer Passanten seine Exfreundin an, würgte diese und schlug ihr mehrfach ins Gesicht. Durch das beherzte Eingreifen eines Augenzeugen ließ der Mann von der Frau ab, sodass diese sich in Sicherheit bringen konnte. Jedoch wurde nun der Helfer Opfer mehrerer körperlicher Angriffe durch den Täter. Andere Zeugen riefen umgehend einen Rettungswagen für die leicht verletzte Frau und alarmierten die Polizei.

Der Angreifer konnte durch die Beamten vor Ort gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 1,68 Promille. Grund für die Angriffe des Täters seien die verschmähten Liebesbekundungen und abgelehnten Annäherungsversuche an die Exfreundin. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell