Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuche gehen weiter

Apolda (ots)

Am Wochenende 03.03.2023 bis 05.03.2023 stellten zum wiederholten Male mehrere Anwohner der Straße Heidenberg in Apolda und im Innenstadtbereich Apoldas Anzeige wegen versuchten Einbruchs in ihre Wohnhäuser. Unbekannte Täter hatten mittels Hebelwerkzeug selbst an stark befahrenden Straßen versucht über die Eingangstür ins Haus zu gelangen. An den Türen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

