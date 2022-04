POL-LWL: Lagerhalle brannte

Crivitz (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter ca. 400 Liter Diesel aus einem abgeparkten LKW in Crivitz. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter gewaltsam zwei Tankschlösser aufgebrochen und anschließend den Dieselkraftstoff abgezapft haben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 900 Euro. Der Tatort befindet sich in dem Gewerbegebiet in der Gewerbeallee. Die Polizei hat Anzeige wegen ...

mehr