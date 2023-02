Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ehrung Zivilcourage: Die Bundespolizei bedankt sich bei einem sehr couragierten Herrn, der selbst zum Opfer wurde

Halle/Saale (ots)

Am Dienstag, den 21. Februar 2023 folgte ein 30-jähriger Mann einer Einladung der Bundespolizei in das Revier auf dem Hauptbahnhof Halle. Dieser zeigte sich in der Vergangenheit sehr couragiert und half einer jungen Frau, die von einem anderen Fahr-gast belästigt, beleidigt und bedroht wurde: Der Mann befand sich in den Abendstunden des 23. Januar 2023 in einer Regionalbahn von Altenburg in Richtung Halle. Dort wurde eine 25-jährige Reisende von einem 42-Jährigen fortwährend belästigt, beleidigt und bedroht. Der couragierte Mann schritt verbal ein und bat den 42-jährigen Deutschen die Dame in Ruhe zu lassen. Auch der Zugbegleiter kam dazu und verständigte daraufhin die Bundespolizei. Diese befand sich am Bahnsteig, als der Zug im Hauptbahnhof Halle einfuhr. In der Zwischenzeit kochte die Situation im Zug immer wieder hoch, so dass der Einschreitende sich schützend auf einen Sitz zwischen die Dame und den aggressiven Fahrgast setzte, um Schlimmeres zu verhindern. Daraufhin bespuckte ihn der Tatverdächtige. Beim Ausstieg bedrohte der 42-Jährigen ihn und schlug mit einer Bierdose auf seinen Kopf. Dabei wurde die Brille des Helfers beschädigt. Glücklicherweise kam es zu keinen schwereren Verletzungen. Da diese Art der Zivilcourage heute leider nicht mehr alltäglich und daher umso vorbildlicher ist, erging die Einladung. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen schilderte der Herr dem Leiter der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, Polizeidirektor Dr. Alexander Schmelzer, den Sachverhalt aus seiner Sicht. Das beherzte Eingreifen, um der Frau zu helfen, war für den Mann selbstverständlich. Dr. Alexander Schmelzer bedankte sich im Namen der Bundespolizei ganz herzlich bei ihm für sein Engagement und überreichte ihm die offizielle Urkunde der Bundespolizei für Zivilcourage sowie ein kleines Präsent. Über die Ehrung freute er sich sichtlich und verließ mit der Fertigung eines Erinnerungsfotos stolz die Dienststelle.

