Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 54-Jähriger mit Hausverbot randaliert in Bahnhofstoilette, leistet Widerstand und greift Bundespolizisten an

Halle/Saale (ots)

Am Samstag, den 18. Januar 2023 traf eine am Hauptbahnhof Hal-le/Saale eingesetzte Streife der Bundespolizei gegen 20:00 Uhr auf der Bahnhofstoilette einen randalierenden Mann an. Der Aufforderung dies zu unterlassen und die Toilette zu verlassen, kam der 54-Jährige nicht nach. Er ließ sich auf den Boden fallen und versuchte mit dem beschuhten Fuß nach einem 53-jährigen Bundespolizisten zu treten. Da der Litauer sich nicht beruhigte und obendrein die Einsatzkräfte mit ehrverletzenden Worten beleidigte, musste er gefesselt und mit angelegten Handfesseln unter Widerstand auf die Dienststelle am Hauptbahnhof mitgenommen werden. Die darauffolgende Identitätsfeststellung und Überprüfung der Personaldaten in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass gegen den alkoholisierten Mann ein bestehendes Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle vorliegt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Außerdem ersuchte die Staatsanwaltschaft Halle den aktuellen Aufenthaltsort des 54-Jährigen, aufgrund eines im Jahre 2022 begangenen Hausfriedensbruches. Die ausschreibende Behörde wurde in Kenntnis gesetzt. Als der Tatverdächtige sich beruhigt hatte und alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, konnte er die Dienststelle mit Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Körperverletzung wieder verlassen.

