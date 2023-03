Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Automatenaufbrüche halten an

Weimar (ots)

Nicht etwa auf Bio-Lebensmittel direkt vom Vermarkter hatten es unbekannte Täter im Verlauf des Wochenendes abgesehen. Lediglich die in den Automaten befindlichen Geldkassetten schienen Objekt der Begierde gewesen zu sein. Nachdem am Samstag der Aufbruch eines Eier- und eines Milchautomaten festgestellt wurde, kam am gestrigen Tag der eines Honigautomaten vor der Avenida-Therme hinzu. Konstatierend musste aber festgestellt werden, dass durch die Täter mehr Schaden verursacht wurde als dass sie Beute machen konnten. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass an allen Aufbrüchen dieselben Personen zu Gange waren. Zeugen, die etwa in Schoppendorf, Göttern oder Hohenfelden verdächtige Wahrnehmungen, vordergründig in der Nacht von Samstag zu Sonntag gemacht haben, werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden. Kontakt: 03643 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell