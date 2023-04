Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Waldbrand zerstört 2 Hektar Wald- und Heidefläche - bis zu 150 Kräfte im Großeinsatz

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am Samstagabend, den 22. April 2023, wurde die Feuerwehr um 18:21 Uhr mit dem Stichwort "Feuer Wald/Fläche 2" alarmiert. Gemeldet war ein etwa 50 qm brennendes Heideareal. Bei Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort, hatte sich der Brand, auch aufgrund der herrschenden Windverhältnisse, bereits großflächig ausgebreitet. Die Flammen hatten sich bereits auf einer geschätzten Fläche von 10.000qm Heidelandschaft und den darin befindlichen Baumbestand übergegriffen. Teilweise erreichten die die Flammen eine Höhe von 4-5 Meter. Daher erfolgte um 18:30 Uhr eine Stichworterhöhung auf "Feuer 3". Ebenfalls wurde frühzeitig die sogenannte "Waldbrand-Komponente" des Kreises Lippe hinzugezogen. Diese setzt sich aus mehreren geländegängigen Tanklöschfahrzeugen aus dem gesamten Kreisgebiet zusammen. Ebenfalls wurden der Kreisbrandmeister sowie seine Stellvertreter und der zuständige Revierförsterei des Landesverbands Lippe alarmiert. Auch die neu eingerichtete Kradstaffel kam zum Einsatz. Schwierigkeiten bereiteten besonders in der Anfangsphase die topographische Lage der Einsatzstelle. Daher musste eine etwa 250m lange Schlauchleitung einen steilen Hang hinauf gelegt werden. Parallel wurde eine Löschwasserentnahmestelle aus einem offenen Gewässer eingerichtet. Zur Brandbekämpfung kamen die im letzten Jahr beschafften D-Schläuche und D-Hohlstrahlrohre zum Einsatz. Von der Feuerwehr Detmold kam eine Drohne mitsamt Wärmebildkamera zum Einsatz. Mithilfe der nachalarmiert Kräfte, einem hohen Personalansatz und einer stabilen Löschwasserversorgung, unter anderem fuhren die Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr, konnte das Feuer nach und nach unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Auf einem nahe gelegenen Parkplatz wurde für anrückende Kräfte ein Bereitstellungsraum eingerichtet. Da sich in der Spitze etwa 150 Kräfte an der Einsatzstelle befanden, wurden Getränke sowie auch die Versorgungseinheit der Feuerwehr Barntrup angefordert. Die betroffene Fläche wurde ausgiebig mit mehreren (Hohl-)Strahlrohren ausgiebig gewässert. Schwierigkeiten bereiteten dann im weiteren Verlauf die einsetzende Dunkelheit. Letztendlich konnten die Maßnahmen gegen 23:45 Uhr zurückgenommen werden. Eine Brandwache blieb noch bis 03:00 Uhr vor Ort und kontrollierte mehrfach die betroffene Fläche mithilfe von Wärmebildkameras. Versteckte Glutnester konnten jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Eine Begehung der betroffenen Fläche am heutigen Sonntag ergab letztendlich eine abgebrannte Fläche von 2 Hektar Wald- und Heidelandschaft. In den Gerätehäusern wurde abschließend die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten werden jedoch noch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Zu Brandursache und Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz befanden sich sämtliche Einheiten der Feuerwehr Horn Bad Meinberg, 9 Tanklöschfahrzeuge aus dem Kreis Lippe, ein ehrenamtlich besetzter Rettungswagen zum Eigenschutz der eingesetzten Kräfte, die Drohnen- sowie Kradstaffel, die Versorgungeinheit, der Revierförster des Landesverbandes sowie die Polizei.

