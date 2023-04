Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Gasgeruch, Person im Waser, Waldbrand - einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehr

Horn-Bad Meinberg (ots)

Mehrere, teils intensive Einsätze forderten die Freiwillige Feuerwehr Horn- Bad Meinberg zu Beginn sowie im Laufe des Wochenendes. Bereits am Donnerstag Abend wurde die Feuerwehr zu einer insgesamt 25km langen Ölspur alarmiert. Diese zog sich quer durch das Kreisgebiet. Hier waren die Einsatzkräfte mehrere Stunden mit der Beseitigung beschäftigt. Am Freitag folgten über den Tag ebenfalls mehrere Einsätze. Um 11:57 Uhr wurde ein Gasgeruch in einem Gebäude gemeldet. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnte die Meldung bestätigt werden. Durch den ebenfalls alarmierten Energieversorger konnte eine Undichtigkeit am Hausanschluss festgestellt werden. Die Gaszufuhr wurde abgeschiebert und die Einsatzstelle an den Energieversorger sowie Eigentümer übergeben. Bereits kurze Zeit, um 13:35 Uhr, wurde die Feuerwehr zusammen mit Rettungsdienst und Polizei zu einer Tür-Öffnung alarmiert. Mit Spezialwerkzeug wurde dem Rettungsdienst ein Zugang zu der hilflosen Person geschaffen. Um 16:21 Uhr wurde ein Heckenbrand gemeldet. Dieser drohte laut Alarmierung auf ein Gebäude überzugreifen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle mussten lediglich Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Der Samstag war ebenso arbeitsintensiv. Um 13:44 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort "TH Menschenleben in Gefahr-Person im Wasser" alarmiert. Am Externsteiner Teich war eine Person im Morast eingesunken und bis knapp unter die Hüfte versunken. Glücklicherweise konnte die Person sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst aus der Lage befreien. Am Abend um 18:21 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Flächen-/Waldbrand alarmiert. Diese Einsatzstelle mit teilweise 150 Einsatzkräften dauerte bis 03:00 Uhr in der Nacht. Hierzu erfolgt eine gesonderte Pressemitteilung. In der Nacht zu Sonntag um 03:03 Uhr der nächste Alarm. An einem Gebäude brannten aus ungeklärter Ursache mehrere Mülltonnen in der Nähe eines Gebäudes. Diese wurden durch auf der Rückfahrt befindliche Kräfte abgelöscht.

