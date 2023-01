POL-KA: (KA) Rheinstetten - Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall in Apotheke

Karlsruhe (ots) - Gleich zweimal wurde am Dienstag in Wohnhäuser in Karlsruhe-Grötzingen eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Karl-Martin-Graff-Straße. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. In ein Wohnhaus in der Straße Am ...

