Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbrüche in Grötzingen

Karlsruhe (ots)

Gleich zweimal wurde am Dienstag in Wohnhäuser in Karlsruhe-Grötzingen eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Karl-Martin-Graff-Straße. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen.

In ein Wohnhaus in der Straße Am Schwalbenloch drangen ebenfalls Unbekannte im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr und 22:00 Uhr ein. Über ein rückseitiges Fenster gelangten die Einbrecher in das Innere des Hauses. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie alle Zimmer und nahmen diversen Schmuck sowie Bargeld an sich. Im Anschluss daran flüchteten die Diebe unerkannt.

Die Höhe der Diebstahl- und Sachschäden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

