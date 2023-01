Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zwei Autofahrer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 05.01.2022, auf der B 34 bei Oberlauchringen verletzt worden. Gegen 17:45 Uhr war ein 19-jähriger Fiat-Fahrer von der Bundesstraße nach links in Richtung Oberlauchringen abgebogen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Opel eines 48 Jahre alten Mannes. Die beiden verletzten Fahrer wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz wie auch die Feuerwehr Lauchringen mit vier Fahrzeugen. Die schwer beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt ca. 16000 Euro.

