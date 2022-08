POL-MK: Diebstahl aus Pkw/ Metalldiebe unterwegs

Plettenberg (ots) - Am 28.08.2022, gegen 21:45 Uhr, drang ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus an der Hallenstraße ein. Er suchte offenbar nach Wertgegenständen und fand im Partykeller des Hauses eine für ihn ansprechende Spirituosenauswahl. Er leerte noch vor Ort eine Flasche Schnaps und nahm eine weitere Flasche mit. Im Hausflur traf er dann allerdings auf einen der Hausbewohner und ergriff die Flucht. Vor dem Wohnhaus warf er die Flasche in ein angrenzendes ...

