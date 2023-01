Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Zahlreiche mutmaßliche Alkohol- und Drogenfahrten

Freiburg (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Waldshut-Tiengen, dem östlichen Landkreis Waldshut, sind über das vergangene verlängerte Wochenende (06.-08.01.2023) zahlreiche mutmaßliche Alkohol- und Drogenfahrten zur Anzeige gebracht worden. Den Anfang machte in der Nacht auf Freitag ein 46-jähriger Mann in Wutöschingen, der nach Hinweis überprüft wurde. Er soll mit einem Auto gefahren sein. Ein Alcomatentest zeigte bei ihm rund 2,2 Promille an. Zwei Blutproben wurden erhoben, der Führerschein des Mannes einbehalten. Am Samstagmittag kontrollierte eine Polizeistreife in Albbruck einen 64 Jahre alten Motorrollerfahrer. Eine Alkoholüberprüfung ergab bei ihm über ein Promille. Auch er musste mit zur Blutentnahme. Ebenfalls am Samstagmittag zeigten zwei E-Scooter-Fahrer in Lauchringen Drogensymptome. Bei beiden Männern im Alter von 26 Jahren fiel der Urintest positiv auf die Beeinflussung durch THC aus. Die erhobenen Blutproben werden Klarheit über den genauen Beeinflussungsgrad bringen. In der Nacht auf Sonntag gegen 03:10 Uhr stoppte eine Streife in Brenden (Ühlingen-Birkendorf) eine 56-jährige Autofahrerin, die rund 0,6 Promille intus hatte. Auf die Frau kommt ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zu. In einem Kreisverkehr in Lauchringen drehte ein 34 Jahre alter Autofahrer in der Nacht auf Sonntag gegen 04:40 Uhr gleich zwei Runden. Eine Streife der Bundespolizei hielt das Auto an und bemerkte noch einen beschädigten Reifen. Rund 1,3 Promille ergab ein Alcomatentest bei dem Fahrer. Blutprobe und die Führerscheinbeschlagnahme waren die Folgen. Am Sonntagabend fielen zwei Autofahrer beim Grenzübergang in Waldshut und Stühlingen durch Anzeichen auf Drogenkonsum auf. Bei beiden zeigte ein Schnelltest eine akute THC-Beeinflussung an. Zur genauen Verifizierung wurden Blutentnahmen durchgeführt. Der 27 Jahre alte Autofahrer in Waldshut hatte zudem keinen Führerschein, weshalb auch gegen den Fahrzeughalter Ermittlungen eingeleitet wurden.

