Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Beim Einbiegen kollidiert

Heiden (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Unfalls dar, zu dem es am Dienstag in Heiden gekommen ist. Eine 70-Jährige hatte mit ihrem Wagen aus einer Einfahrt nach links in der Straße "Im Kiwitt" einbiegen wollen. Dabei übersah die Velenerin beim Hereintasten vorbei an einem parkenden Lkw das Fahrzeug eines 24-Jährigen aus Heiden. Dieser trug bei der Kollision leichte Verletzungen davon. Er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

