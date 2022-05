POL-BOR: Bocholt - Räder kollidieren seitlich

Bocholt (ots) - In Bocholt ist zu zwei weiteren Diebstählen aus Firmenwagen gekommen. Beide Taten spielten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ab. Am Tatort in der Schwartzstraße hatten Unbekannte sich an der Heckklappe zu schaffen gemacht, bei einem betroffenen Fahrzeug in der Dinxperloer Straße hebelten die Täter eine Seitentür auf. In beiden Fällen entwendeten sie Werkzeug wie Bohrmaschinen, Stichsägen, ...

