Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Küchenbrand endet glimpflich - keine Personen verletzt

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch Abend wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 19:58 Uhr mit dem Stichwort "Feuer - Menschenleben in Gefahr" alarmiert. In einem Einfamilienhaus war es auch bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer im Küchenbereich gekommen. Zum Zeitpunkt des Notrufs hielt sich noch eine Person in dem Gebäude auf. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten jedoch alle Personen das Haus verlassen können. Somit konnte unmittelbar mit der Brandbekämpfung begonnen werden. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde eine brennende Dunstabzugshaube vorgefunden und abgelöscht. 3 vermisste Katzen wurden durch einen zweiten Trupp unter Atemschutz in dem Haus gesucht. Parallel wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Bewohner:innen wurden durch den anwesenden Rettungsdienst untersucht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Brandstelle noch mit der Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester abgesucht. Zu diesem Einsatz rückten 3 Löschfahrzeuge, 1 Tanklöschfahrzeug, 1Einsatzleitwagen, 1 Drehleiter sowie der Kommandowagen aus. Des Weiteren befanden sich 1 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Polizei mit einem Streifenwagen vor Ort. Zu Brandursache sowie Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

