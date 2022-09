POL-PPKO: Erdbeerdiebe unterwegs

Koblenz (ots) - Am Samstag, den 24.09.2022 gegen 13:30 Uhr wurde der Polizei Koblenz ein Randalierer in der Comeniusstraße gemeldet, der in seiner Wohnung mit Gegenständen um sich werfe. Eine polizeiinterne Recherche ergab, dass der Verantwortliche nicht nur zur Aufenthaltsermittlung, sondern auch wegen eines Untersuchungshaftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Vor Ort konnte der 29-Jährige angetroffen werden. ...

