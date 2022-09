POL-PPKO: Randalierer mit U-Haftbefehl

Koblenz (ots) - Am Freitag, den 23.09.2022 fiel ein 38-Jähriger in einem Bekleidungsgeschäft in der Löhrstraße auf, der bereits zwei Tage zuvor einen auf Video aufgezeichneten Ladendiebstahl in eben jenem Geschäft begangen hatte. Praktischerweise hatte er sein erbeutetes Diebesgut gleich dabei: Die entwendeten Sneaker trug er an den Füßen und konnten eindeutig von Mitarbeitern identifiziert werden. Am heutigen Tag ...

