Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Möchmühl: Umweltsünder ermittelt

Durch den Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeireviers Tauberbischofsheim konnte nach langwierigen Ermittlungen ein Umweltsünder gefasst werden. Der 59-Jährige hatte nach aktuellem Ermittlungsstand am 16. Oktober 2022 insgesamt 15 fast leere 25-kg-Eimer Fassadenputz neben dem Waldweg "Wachhäusleweg" in Möckmühl in den Wald geworfen. Die Substanz, die in dem Putz enthalten ist, fällt unter die Wassergefährdungsklasse 1 und ist als giftig für die Umwelt einzustufen. Eine unsachgemäße Entsorgung ist strafbar. Anhand von individuellen Merkmalen auf den Eimern konnte über die Herstellerfirma der Bestellweg der Eimer rekonstruiert werden, der schließlich zu einer Baustelle in Reichenbach, Bayern, führte. Über den Bauherrn konnte der 59-Jährige ermittelt werden, der die Tat schlussendlich einräumte. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

