Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Beutezug durch die Innenstadt

Soest (ots)

Am Nachmittag des 17.02.2023 gingen in rascher Abfolge mehrere Notrufe bei der Polizei in Soest ein. Die Anrufer meldeten jeweils eine männliche Person mit einer auffälligen längeren weißen Jacke, die soeben in mehreren Geschäften in der Soester Innenstadt einen Ladendiebstahl begangen oder versucht hatte und sich dabei - vermutlich auch aufgrund einer deutlichen Alkoholisierung - nicht besonders unauffällig verhielt. Im Bereich des Bahnhofs konnte die Polizei den Tatverdächtigen zeitnah feststellen und nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung an der weiteren Flucht hindern. Hierbei kam der Tatverdächtige zu Fall, zog sich aber keine Verletzungen zu. Im Anschluss konnte die Polizei das bei dem Tatverdächtigen aufgefundene Diebesgut vier Geschäften zuordnen und die entsprechenden Strafverfahren einleiten. Der 26jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Drei von der Polizei sichergestellte Kleidungsstücke konnten bislang keinem Tatort zugeordnet werden. Daher werden Zeugen, die möglicherweise am Nachmittag des 17.02.2023 die Person bei einem weiteren Diebstahl beobachtet haben oder die Bekleidungsstücke in ihren Geschäften vermissen, dringend gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. (Je)

