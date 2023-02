POL-SO: Pkw-Brand

Soest (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Straßen "Thomätor" und "Nelmannwall". Ein 24-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seinem Opel Corsa die Straße "Thomätor" in Richtung "Nelmannwall" und beabsichtigte nach rechts in den Nelmannwall abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der aus gleicher Richtung auf dem Radweg fuhr und in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der Radfahrer stürzte auf die ...

