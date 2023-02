Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Soest (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Straßen "Thomätor" und "Nelmannwall". Ein 24-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seinem Opel Corsa die Straße "Thomätor" in Richtung "Nelmannwall" und beabsichtigte nach rechts in den Nelmannwall abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der aus gleicher Richtung auf dem Radweg fuhr und in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn, hob sein Rad auf und entfernte sich unvermittelt von der Unfallstelle. Der Radfahrer soll etwa 40 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können und/oder ergänzende Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.(dk)

