POL-PDNR: Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Melsbach (ots)

Am 17.12.2022 gegen 14:00 Uhr befuhren eine 24jährige Pkw-Fahrerin und ein 60jähriger Pkw-Fahrer in vorgenannter Reihenfolge die Friedrich-Ebert-Straße in der Ortslage Melsbach. Die 24jährige beabsichtigte von der Friedrich-Ebert-Straße nach links in die Straße "Alter Weg" einzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr bremste sie hierzu ihr Fahrzeug ab. Der 60jährige Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin im vorausfahrenden Pkw wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 6.500 EUR geschätzt.

