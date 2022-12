Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Niederbreitbach (ots)

Eine 21jährige Pkw-Fahrerin befuhr am 16.12.2022 gegen 18 Uhr die L255 von Niederbreitbach kommend in Fahrtrichtung Neuwied. Im Bereich einer Linkskurve noch vor der Ortslage Datzeroth verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und der angrenzenden Felswand. Die Fahrerin wurde hierdurch leicht an der Hand verletzt. Zwei weitere Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

