Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol unterwegs

Dierdorf (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen 16:13 Uhr wurde ein 48jähriger Pkw-Fahrer in der Neuwieder Straße in Dierdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch und Anzeichen für eine aktuelle Beeinflussung durch berauschende Mittel fest. Entsprechende Tests bestätigten die Annahme der Beamten. Neben einem positiven Test für Betäubungsmittel ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,92 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt.

