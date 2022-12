Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf für das Wochenende 16. - 18.12.2022

Betzdorf (ots)

Betzdorf - Im Bereich der Freiherr-vom-Stein-Straße kam es am Freitag zwischen 10:00 und 11:00 Uhr auf Höhe des dortigen Gymnasiums zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen unbekannten PKW. Nach derzeitigen Ermittlungen touchierte dieser beim Einparken in Queraufstellung einen Renault Clio an der Heckstoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0.

Herdorf - Auf dem Parkplatz des dortigen REWE-Marktes touchierte am Freitag zwischen 12:30 und 13:15 Uhr, beim Ein- oder Ausparken in eine danebenliegende Parklücke, eine unbekannter PKW einen dort bereits abgestellten Opel Corsa am rechten Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem PKW von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0.

Wissen - Am Freitagabend gegen 23:00 Uhr kollidierte im Bereich der Hachenburger Straße ein Fahrer mit seinem PKW zunächst mit dem Spiegel eines dort abgestellten PKW. Wenige Meter nach der ersten Kollision fuhr der PKW anschließend frontal auf das Heck eines dort abgestellten PKW und schob diesen, durch die Wucht des Aufpralles, quer über die Gegenfahrbahn, wo dieser zum Stehen kam. Der PKW des Unfallverursachers durchbrach anschließend ein am Fahrbahnrand errichtetes Geländer und kam im Straßengraben zum Stillstand. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Betzdorf - Ein in der Oehndorfstraße auf Höhe Hausnummer 33 rechtsseitig in Fahrtrichtung Betzdorf geparkter PKW wurde im Zeitraum vom 16./17.12.2022 zwischen 12:00 und 03:45 Uhr durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug im Bereich der linken Heckseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich auch hier unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741/926-0.

Forst- Durch den Emergency Service der Fa. Bosch wurde am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem verunfallten BMW auf der K 64 gemeldet. Bei Eintreffen vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer mit seinem PKW unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, auf winterglatter Fahrbahn, zunächst mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Strommasten kollidierte und anschließend im Straßengraben zum Stillstand kam. Weiterhin konnte an der Unfallstelle ein weitere PKW festgestellt werden, dessen Fahrer versuchte den verunfallten BMW aus dem Straßengraben zu ziehen. Bei erblicken der Polizei flüchtet dieser fußläufig von der Unfallstelle, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Auch dieser stand unter Alkoholeinfluss, was seine Flucht begründen ließ. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und die Führerscheine sichergestellt.

