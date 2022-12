Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Neuwied für das Wochenende 16.-18.12.2022

Neuwied (ots)

Neuwied ST Oberbieber - Am Freitag, 16.12.2022, kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B256 zwischen den Anschlussstellen Oberbieber / Melsbach und Rengsdorf Süd. Hier verlor ein 37jähriger Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich schließlich im Hang mehrfach. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten bei dem leicht verletzten Mann Alkoholeinfluss fest. Ein Alko-Test bestätigte den Verdacht, es wurde ein Wert von 0,75 Promille festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15000 Euro. Bei zwei Folgeunfällen auf der Gegenfahrbahn, die sich aufgrund von Unachtsamkeit und Trümmerteilen ereigneten, entstand weiterer Sachschaden von rund 16000 Euro.

Neuwied ST Block - Am Freitag, 16.12.2022, kam es an der Einmündung Mittelweg in die Engerser Landstraße gegen 16.00 Uhr zu einem leichten Verkehrsunfall, bei dem der 27jährige Unfallverursacher auf den Pkw des 46jährigen Geschädigten auffuhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten allerdings fest, dass dem Geschädigten die Nutzung seiner ausländischen Fahrerlaubnis im Bundesgebiet schon 2017 gerichtlich untersagt worden war. Ihn erwarten nun neben einem Strafverfahren vermutlich erhebliche Probleme mit der gegnerischen Versicherung.

Neuwied ST Oberbieber - Am Samstag, 17.12.2022, kam es auf der B256 zwischen den Anschlussstellen Oberbieber / Melsbach und Oberbieber / Niederbieber gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 18jährige Unfallverursacher kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und schlug letztlich mehrfach links und rechts in der Schutzplanke ein. Der Fahrer selbst blieb unverletzt, die beiden weiteren, minderjährigen Insassinnen wurden jeweils leicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstandt Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

