Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Autofahrer betrunken - Führerschein sichergestellt

Linz/Rhein (ots)

Am späten Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Linz den Fahrzeugführer eines PKW, welcher aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf der Straße "Am Sändchen" auffiel. Während der Kontrolle spiegelte sich die Fahrweise des 63-jährigen in seiner lallenden Sprache wieder. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille, sodass der Mann mit auf die Wache musste, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nachdem sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden, konnte der Mann aus Unkel die Dienststelle verlassen, um seine Heimreise zu Fuß fortzusetzen.

