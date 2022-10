Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Bernkastel-Kues (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01.30 Uhr zu einem Streit zwischen einem 51-jährigen und einem 34-jährigen Gast in einer Diskothek in Bernkastel-Kues. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 51-Jährige plötzlich eine Schusswaffe aus seinem Holster und richtete die Waffe kurz auf seinen Kontrahenten. Der Täter konnte bei Verlassen der Diskothek von alarmierten Einsatzkräften der Polizei Bernkastel-Kues angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich beim Tatmittel um eine Schreckschusswaffe handelte, für die der 51-Jährige keinen kleinen Waffenschein hatte. Die Waffe und ein in der Diskothek aufgefundenes und offensichtlich dem Täter zuzuordnendes Springmesser wurden sichergestellt. Beide Beteiligte waren stark alkoholisiert und blieben unverletzt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Durchsuchung seiner Wohnung nach weiteren Waffen oder gefährlichen Gegenständen verlief erfolglos. Anschließend wurde der Beschuldigte aus der Polizeimaßnahme entlassen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz.

